Bénin: l’humoriste Elifaz annonce la grande réunion familiale 2 (vidéo)

Dans un entretien accordé à BENIN WEB TV, l’humoriste béninois, Vodisfait Elifaz Gérard Houndékpondji, nous a permis de feuilleter les pages de sa carrière, de sa vie privée et ses projets à court, à moyen et à long terme.

Connu sous son nom d’artiste, Elifaz, ce génie comique, dont le parcours est aussi passionnant qu’atypique, a annoncé l’édition 2020 de la grande réunion familiale qui aura lieu le samedi 14 novembre 2020 au théâtre de verdure du hall des arts.

Mais d’où est venue l’idée de la grande réunion familiale? “Il s’est fait qu’on traversait une période de tension. On a connu les périodes difficiles à Cadjèhoun, à Tchaourou et autres. Donc, je me suis dit, l’artiste doit être au service d’une cause, de la paix (…)”, a expliqué Elifaz au micro de BENIN WEB TV.

“On convoque une réunion de famille”

A en croire l’humoriste, l’idée est de faire un spectacle au cour duquel, il fera intervenir tous ces personnages, ramenez la balle à terre et repartir sur de bonnes bases. “C’est comme ça que l’idée est venue. Je me suis dit, dans une famille, quand il y a problème, ça se passe comment? On convoque une réunion de famille. Donc, on va convoquer une grande réunion familiale“, a-t-il précisé.

La 2ème édition de la grande réunion familiale, dont la grande première a lieu le 25 septembre 2020, est prévue pour le samedi 14 novembre 2020 au théâtre de verdure du hall des arts avec de grandes innovations. L’entrée est à 2000f et est valable pour toute personne sans distinction aucune.