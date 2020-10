Bénin: les évêques invitent à un bilan objectif et constructif sur la gestion de Patrice Talon

Du 18 au 21 octobre 2020, la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) a tenu sa première session ordinaire plénière, au titre de l’année pastorale 2020-2021. Au cours de ladite session, des réflexions ont été menées sur le bilan des 5 ans de gestion du Président Patrice Talon. A l’occasion, les évêques ont invité les Béninois à procéder à des critiques objectives sur cette gestion quinquennale.

Pas de critiques subjectives et infondées contre la gestion de Patrice Talon. C’est ce qu’il convient de retenir des recommandations de la CEB, qui invite les chrétiens catholiques et tous les Béninois en général à des réflexions objectives. “Les évêques du Bénin invitent les fidèles du Christ, les acteurs politiques de tous bords et les citoyens de façon générale à procéder à un bilan objectif, critique et construction du quinquennat qui s’achève”, lit-on dans le communiqué final.

Pour la CEB, procéder à un bilan objectif du quinquennat qui tend vers la fin, permettra d’aborder la période électorale qui s’annonce, sans passion; mais avec la détermination d’œuvrer pour l’enracinement de la démocratie et pour le développement intégral du Bénin.