La Cour constitutionnelle tient une audience plénière ce jeudi 1er octobre 2020. Au total, 15 recours sont programmés pour être examinés au cours de ladite audience.

Le gouvernement, la Mairie d’Abomey-Calavi, le ministère du travail et de la fonction publique et plusieurs commissariats, sont entre autres les mis en cause dans les différentes requêtes.