Bénin: le tronçon Abomey-Calavi – Cotonou au niveau du pont Djonou, fermé à la circulation dimanche

La circulation dans le sens aller vers Cotonou au niveau du pont Djonou à Godomey sera fermée le dimanche 1er Novembre aux usagers de la route inter-Etat Cotonou-Bohicon.

En raison des travaux de restructuration et d’extension des réseaux de la société béninoise d’énergie électrique (SBEE), dans la Commune d’Abomey-Calavi et dans le département de l’Atlantique, la circulation dans le sens aller vers Cotonou sera bloquée au niveau du pont Djonou.

C’est par une note d’information en date à Cotonou du 26 Octobre 2020, que le Groupe BOUYGUES en charge des travaux a saisi le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et son collègue des infrastructures et des transports.

“Nous venons par la présente vous informer que le Dimanche 1er Novembre 2020, nous, BOUYGUES ENERGIES et SERVICES allons procéder à la fermeture de la circulation du sens aller vers Cotonou du pont de Djonou“, lit-on dans la note de service

Les travaux à réaliser au niveau du pont de Djonou consiste essentiellement en la pose dans le bas-fond de plats en béton armé. Pour la réalisation de ces travaux, l’entreprise nécessite le positionnement d’une grue PPM sur le pont afin de pouvoir déposer les plats.

Le choix de la date du 1er Novembre 2020 a été fait en raison du fait que le trafic est moins dense sur le tronçon les weekend et mieux cette journée est fériée chômée et payée dans le cadre de la célébration de la fête de Toussaints, une fête de l’Eglise catholique romaine.

Conscient de l’importance du trafic sur ce pont, l’équipe de BOUYGUES a pris les dispositions idoines pour réduire au maximum le temps de blocage de la voie.