Bénin: le Mouvement des Jeunes pour l’Eveil Patriotique quitte le Parti FCBE

Le Mouvement des Jeunes pour l’Eveil Patriotique (MoJEP) a annoncé sa démission du Parti FCBE, ce mardi 13 octobre 2020.

Le Bureau Exécutif National du MoJEP a dévoilé avoir quitté officiellement les Forces cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) en toute conscience politique, pour plusieurs raisons. Selon le Bureau Exécutif National du MoJEP, durant deux années de collaboration, le MoJEP à travers ses différentes instances dirigeantes et ses militants sur le plan national a fait preuve de dynamisme, d’abnégation et de loyauté envers le parti FCBE.

« Cependant, la douleur inhérente à toute séparation nous tenaille, mais la vie est faite de couplage et de divorce momentanés ou durables. De même, l’animation de la vie politique nationale est ponctuée de ruptures et de retrouvailles suivant les circonstances de l’heure et des enjeux qui se posent et qui s’imposent », peut-on lire dans la lettre de démission qui date du 28 septembre 2020.

Les raisons de la démission du MoJEP…

Cette décision fait suite, indique la lettre, à plusieurs raisons liées aux difficultés rencontrées durant la collaboration. Il s’agit de la quasi absence de communication avec le Bureau exécutif national du MoJEP ; du manque de dialogue entre les instances Nationales du MoJEP et le Bureau Politique National du parti FCBE depuis leur adhésion ; de l’absence des responsables du MoJEP dans les instances de prise de décision du parti FCBE ; de la question du positionnement des potentiels candidats militants du MoJEP sur les différentes listes lors des élections communales et locales du 17 mai 2020 et des contradictions entre les porte-paroles du parti FCBE.

A en croire, le MoJEP, son ambition commune de participer pleinement au développement du Bénin dans les différentes connotations politiques de l’heure est indispensable. C’est pourquoi, le BEN précise que la possibilité d’une convergence ultérieure est envisageable.