Bénin: le MoJEP prend sa distance vis-à-vis de Paul Hounkpè

Le Mouvement des Jeunes pour l’Eveil Patriotique (MoJEP) ne fait plus route avec le parti Force cauris pour un Bénin émergent de Paul Hounkpè.

Le mouvement a officiellement pris sa distance de l’ancien ministre de la culture ce mardi 13 Octobre 2020. Ainsi, après deux ans de collaboration, le mouvement des jeunes pour l’éveil patriotique a décidé de reprendre sa liberté.

Les responsables du MoJEP ont officiellement porté l’information à la connaissance du ministre Paul Hounkpè et de ses compagnons ce mardi 13 Octobre 2020.

Comme motifs justifiant la rupture de cette collaboration, les responsables du mouvement des jeunes pour l’éveil patriotique évoquent l’absence de dialogue entre le bureau du ministre Paul Hounkpè et celui du MoJEP.

Ils ont également fait cas de leur absence dans les instances de décision du parti FCBE et le traitement des questions de positionnement sur la liste de candidature lors des dernières élections communales et municipales.

Dans leur lettre de démission, les responsable du MoJEP affirment qu’ils sont tenaillés par cette séparation, mais la vie est faite de couplage et de divorce momentanés ou durables, et l’animation de la vie politique nationale, ponctuée de ruptures et de retrouvailles, suivant les circonstances de l’heure et des enjeux qui se posent et qui s’imposent.

Pour l’heure, aucune précision n’a été faite sur leur prochain point de chute. Mais le mouvement politique compte continuer l’animation de la vie politique et participer au développement du pays en attendant sans doute de se rallier à une nouvelle force politique dans le cadre de la présidentielle de 2021.