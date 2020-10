Bénin: le gouvernement va débloquer environ 10 milliards pour l’acquisition de machines agricoles

Le Conseil des ministres de ce mercredi 14 octobre 2020, a autorisé l’acquisition d’engins et équipements agricoles pour un montant d’environ dix (10) milliards de FCFA. Cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de développement de la mécanisation agricole.

Après l’acquisition de près de cinq cents (500) tracteurs en 2018 et 2019 au profit des producteurs, le gouvernement va débloquer environ 10 milliards de FCFA pour l’acquisition d’autres engins. “Le Conseil a autorisé l’acquisition d’autres engins et équipements agricoles pour un montant d’environ dix (10) milliards de FCFA, en vue de leur cession à raison de 50% de subvention pour le kit composé de matériels automoteurs et d’équipements associés ; puis de 30% pour les matériels optionnels“, lit-on dans le compte-rendu du Conseil des ministres.

La nouvelle commande est composée de :

six cents (600) tracteurs ;

semoirs agricoles ;

outils de préparation du sol ;

remorques, de tarières ;

chargeur frontal ;

d’accessoires pour les tracteurs ;

repiqueuses de riz ;

camions ateliers ;

matériels de production de fourrages ;

lames niveleuses ;

pulvérisateurs pour le traitement et l’entretien des cultures ;

moissonneuses lieuses pour la culture du riz ;

récolteuses tractées pour la culture du maïs et du soja ;

semoirs mono-graine et de rouleaux destructeurs de végétation ;

motoculteurs et accessoires ;

récolteuses pour la culture du coton.

Conformément au plan de riposte contre la COVID-19, le gouvernement promet de faciliter la possibilité de crédit bancaire aux acteurs du secteur agricole, à travers le mécanisme de financement du Fonds national de Développement agricole (FNDA).