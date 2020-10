Bénin: le Conseil des jeunes élus, reçu par la DEN de l’Union Progressiste

Le vendredi 16 octobre 2020, la Direction exécutive nationale de l’Union Progressiste (UP) a reçu une délégation du Conseil National des Jeunes Elus du Bénin (CONAJEB). C’est l’occasion pour les responsables du Conseil de présenter leur Bureau et les objectifs qui justifient la création de ce creuset.

Au nom de la DEN/UP, Mathurin Nago et Abraham Zinzindohoué ont reçu la délégation du CONAJEB pour échanger autour des objectifs et ambitions de regroupement des jeunes élus. Au cours de la séance, le tout premier projet du CONAJEB a été présenté aux responsables de l’UP. Il s’agit de “Jeunesse et Paix BENIN 2021”, pour la préservation de la paix et de la cohésion nationale, en vue de la présidentielle 2021.

Prenant la parole, Mathurin Nago et Abraham Zinzindohoué, ont tour à tour prodigué des conseil aux membres du CONAJEB. Ils ont surtout insisté sur le statut juridique et les attributions du Conseil, “pour éviter un chevauchement avec ces derniers, l’élaboration d’un plan d’actions et autres”. Créé le 26 juillet 2020, le CONAJEB est une association de lois 1901, constituée des jeunes ayant au plus 40 ans, élus démocratiquement aux élections locales, communales et législatives de tous les obédiences politiques du Bénin.

Quid des objectifs du CONAJEB ?

Le Conseil National des Jeunes Elus du Bénin (CONAJEB) se veut être un instrument de renforcement de la démocratie participative et à l’amélioration du bien-être social au Bénin. De façon spécifique, le CONAJEB vise, entre autres, la :