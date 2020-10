Bénin: le conseil d’administration de l’ANaPI officiellement installé

Le ministre de l’industrie et du commerce a procédé, ce jeudi 15 Octobre 2020, à l’installation officielle du conseil d’administration de l’ANaPI.

L’installation officielle du conseil d’administration de l’Agence nationale de la propriété industrielle (ANaPI) a eu lieu ce jeudi 15 Octobre au siège de l’institution à Ganhi en présence du ministre Alimatou Assouman.

Régie par les dispositions de la loi n°94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique, l’Agence nationale de la propriété industrielle (ANaPI) a pour mission, la mise en œuvre et le suivi évaluation de la politique nationale de développement de la propriété industrielle au Bénin.

Dans ses mots liminaires, la ministre de l’industrie et du commerce, Alimatou Assouman, a rappelé aux membres du conseil d’administration les missions qui sont celles de l’agence.

Selon elle, à travers ses attributions, l’ANaPI a pour objectif, l’appui au développement économique par la propriété industrielle qui constitue l’un des moteurs du développement économique du Bénin.

Aussi, précise-t-elle, l’installation des membres du Conseil d’administration vient à point nommé pour l’atteinte des objectifs.

Pour y parvenir, l’autorité ministérielle a rappelé aux nouveaux membres du conseil d’administration, qu’ils ont obligation, pour les trois prochaines années, de délibérer sur les questions touchant à la propriété industrielle et d’œuvrer au bon fonctionnement de l’ANaPI et à son rayonnement.

Pour la présidente du Ca/ANaPI. Armelle Sèdami Kanhonou, la mission qui est la leur est une mission républicaine. “Nous en mesurons pleinement les exigences et avons conscience des responsabilités qui en découlent. Il s’agit d’une attente de haute importance“, confie-t-elle dans sa prise de parole.

Membres du Conseil d’Administration de l’ANaPI

· Madame Claude BORNA, représentant la Présidence de la République

· Madame Sèdami Armelle KANHONOU, représentant du Ministère de l’Industrie et du Commerce (présidente du ca)

· Madame Olga Nelly AGBO, représentant du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

· Monsieur Pierre DOSSOU-YOVO, représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

· Monsieur Eugène ABALLO, représentant du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts

· Monsieur Abdoulaye TOKO, représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Monsieur Geoffroy BONOU, représentant du Ministère du Numérique et de la Digitalisation