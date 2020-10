Bénin: le budget de l’Etat, gestion 2021, s’élève à 2454,192 milliards de FCFA

Le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, le projet de loi de finances pour la gestion 2021. En Conseil des ministres de ce mercredi 07 octobre 2020, quelques détails ont été livrés sur ledit projet.

Dans le projet de de loi de finances transmis aux députés, le budget de l’Etat, gestion 2021, s’équilibre en ressources et en charges à la somme 2452,192 milliards de FCFA et projette un taux de croissance de 6% du PIB. “Le projet de loi de finances pour la gestion 2021 est principalement porté par le double défi de renforcer la résilience de l’économie nationale et sa relance face aux chocs exogènes, ainsi que la consolidation budgétaire et le renforcement du modèle social en cours de construction. Ce, en tenant compte de son ouverture aux mesures d’atténuation des implications de la pandémie de COVID-19 sur le social”, précise le compte-rendu du Conseil des ministres.

Le projet de loi de finances pour la gestion 2021 contient des mesures incitatives. Il y en a qui sont purement sociales; mais on note également l’exonération des droits et atxes de douane et de la taxe de valeur ajoutée (TVA) sur:

les véhicules neufs à quatre roues importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf et destinés à la mise en place de flottes de taxis dans les grandes villes ;

les récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier et les accessoires pour gaz domestique, importés, fabriqués ou vendus au Bénin ;

les autobus, autocars et minibus de toutes catégories, importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf et destinés au transport en commun et sur les camions importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf ;

les motos électroniques et hybrides.

Des mesures incitatives de promotion des PME

En outre, le projet de loi de finances pour la gestion 2021 prévoit des mesures incitatives de promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et la création d’emplois. Il s’agit de :