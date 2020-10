Bénin: le 4è congrès ordinaire de l’ODHP organisé le 31 Octobre prochain

Le Quatrième Congrès Ordinaire de l’Organisation pour la Défense des Droits de l’Homme et des Peuples (ODHP) se tiendra à Cotonou le 31 Octobre 2020.

Placé sous le Thème “Plus jamais ça”, ce quatrième Congrès Ordinaire de l’Organisation pour la Défense des Droits de l’Homme et des Peuples est co-organisé avec la diaspora béninoise.

A Lire aussi: Bénin: écouté par le procureur, Patrice Houssou-Guèdè poursuivi sans mandat de dépôt

Le thème “Plus jamais ça!” pour dire que l’humanité entière est vent debout partout contre les injustices sociales, les abus de toutes sortes pour dire: ” Toute vie humaine compte”.

C’est à travers un communiqué en date à Cotonou du 22 Octobre 2020 et signé de Me. Aboubakar BAPARAPE, président de l’Organisation pour la Défense des Droits de l’Homme et des Peuples, que l’information est rendue publique.

Selon le communiqué de l’ODHP, au Bénin, le mépris pour les droits humains entraîne des brimades et tracasseries diverses : les vexations contre la revendeuse des marchés; l’expropriation du paysan de ses terres sans juste et préalable dédommagement; l’artisan et la bonne femme sont déguerpis, leurs outils de production saccagés sans compensation; l’élève est brimé, et la moindre dénonciation d’abus peut valoir son exclusion.

Sur le plan de la participation à la gestion de la cité, précise le même communiqué, le Béninois analphabète en langue française, imposée comme langue officielle, est exclu des droits du citoyen; dans le même temps on lui dira qu’il n’est pas censé ignorer la loi et le juger dans une langue officielle qu’il ne comprend pas.

A en croire le communiqué, il y a trop de violations de droits humains et c’est ce qui justifie la nécessité d’en finir avec l’impunité sous toutes ses formes et avec toutes les conséquences pour les fautifs et pour les victimes.

“C’est à cette œuvre de salubrité publique humaniste que s’attèlent l’ODHP et ses militants et sympathisants avec le concours des démocrates et patriotes du Bénin et de par le monde“, lit-on dans le communiqué

Au cours de ce 4ème congrès, L’ODHP invite le peuple et la jeunesse, toutes les bonnes volontés à la soutenir afin qu’à la suite du congrès, les pressions des luttes des défenseurs des droits humains, du peuple, des démocrates du Bénin et du monde, le respect des droits humains et des peuples avec une justice indépendante et équitable, deviennent une réalité palpable au Bénin.