Bénin: l’Assemblée nationale ouvre sa 5è session extraordinaire ce jeudi

Les députés se retrouvent dès ce jeudi pour l’examen du projet de loi des finances rectificative pour la gestion 2020. Le président de l’Assemblée nationale a invité les parlementaires à se présenter à l’hémicycle pour étude et vote du projet de loi.

Ce budget rectificatif prend en compte les dépenses d’urgence sanitaire, des transferts monétaires en soutien aux citoyens, aux entreprises, aux artisans et aux ménages, de même que par des mesures de facilitation d’accès au crédit, d’une part, et la mise aux normes des équipements et installations sanitaires, d’autre part.