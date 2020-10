Bénin: l’appel de Boni Yayi pour une sincère coalition mondiale contre le terrorisme

Dans une publication sur sa Page Facebook, l’ancien président béninois, Boni Yayi, souhaite la bienvenue à Soumaïla Cissé, qui a recouvré sa liberté après six (06) mois de captivité.

A Lire aussi: Bénin: au nom de la paix, Boni Yayi suggère le dialogue à Talon

L’ex-président de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, Boni Yayi, a saisi l’occasion pour lancer à nouveau un appel pour une lutte sincère contre le terrorisme dans le monde.

“Je lance un appel à nos peuples et la communauté internationale pour une sincère coalition mondiale pour la fin du terrorisme et des systèmes mafieux privatifs de nos libertés fondamentales et de notre prospérité en Afrique“

Boni Yayi