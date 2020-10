Bénin: la fondation Konrad Adenauer et le réseau Wildaf plaident pour la sécurisation foncière des femmes

La Fondation Konrad Adenauer et le réseau Wildaf Bénin ont organisé une table ronde sur les défis de la sécurisation foncière et l’accès des femmes aux filières et opportunités économiques en milieu rural. Le lancement officiel a été fait par la secrétaire générale du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, Françoise Assogba Komlan, représentant le ministre empêché, ce vendredi 09 octobre 2020 à Cotonou au Bénin.

La fondation Konrad Adenauer et Wildaf Bénin plaident pour la sécurisation foncière des femmes. C’est à travers une table ronde qui s’inscrit dans les perspective sociojuridiques et socioéconomiques des femmes vulnérables en milieu rural. Le ministre béninois de l’agriculture de l’élevage et de la pêche s’est fait représenter par sa secrétaire Général qui a lancé officiellement les activités.

Après avoir félicité les organisateurs pour une si belle initiative au profit des braves femmes béninoises confrontées chaque jour à l’épineux problème d’accès aux fonciers sécurisés et aux meilleurs opportunités économiques, Françoise Assogba Komlan a rappelé que les femmes représentent 51% de la population béninoise dont 60% vivent en zones rurales. Pour elle, ces femmes constituent un potentiel de développement non négligeable au Bénin.

Les ressources foncières constituent un facteur déterminant pour les activités économiques surtout en milieu rural. L’épanouissement des femmes dans ce milieu se heurte aujourd’hui aux difficultés d’accès limité des femmes aux ressources productives et à l’emploi, à leur faible niveau d’éducation et leur faible participation aux organes de prises de décision et la méconnaissance de leur droit. Françoise Assogba Komlan, SG du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche

Œuvrer à l’atteinte d’un double objectif

Selon Françoise S. AGbaholou, coordonnatrice de Wildaf Bénin, cette table ronde résulte de la volonté conjointe de la fondation Konrad Adenauer Stiftung et du réseau wildaf Bénin d’oeuvrer à l’atteinte d’un double objectif qui consiste, dit-elle, à rechercher les voies et moyens pour augmenter l’accès des femmes aux terres agricoles et aux opportunités économiques en zone rurale. De même, elle permettra de réfléchir sur comment améliorer l’accès des femmes aux espaces économiques en milieux rural notamment leur accès aux intrants, aux marchés et aux filières agroalimentaires

“La pertinence de la présente activité se justifie alors par le fait qu’en dehors des avancées qui se constatent chaque jour, dans le domaine de la sécurité et du contrôle des droits fonciers, des femmes notamment vulnérables et résidant dans une large part en milieu rural se font toujours déposséder bien souvent de leur droit foncier”, a-t-elle expliqué.

Une meilleure application des droits fonciers

Pour Mounirou Tchacondoh, coordonnateur de la fondation Conrad Adenauer, cette manifestation entre dans le cadre de l’initiative spéciale “Un monde sans fin” du ministère fédéral allemand de la coopération et du développement économique que la Konrad Adenauer Stiftung, à travers son programme régional dialogue politique en Afrique de l’Ouest, met en œuvre depuis 5 ans au Bénin, au Togo, et aussi au Burkina Faso.

A l’en croire, il s’agit d’un soutien économique des femmes grâce à une meilleure application des droits fonciers . “L’objectif est de faire en sorte que les femmes au Bénin, au Togo et au Burkina Faso puissent avoir un accès sûr et équitable aux ressources et aux terres auxquelles elles ont droit, en vertu des législations nationales, les aidant ainsi à atteindre une plus grande émancipation économique”, a-t-il affirmé.