Bénin: la FCBE reçoit son récépissé d’appartenance à l’opposition

Mes chers compatriotes,

Notre parti, le parti Force Cauri pour un Bénin Émergent vient d’obtenir son récépissé d’appartenance à l’opposition. Notre opposition au régime du président Patrice Talon est dès cet instant officiellement reconnue. Il faut rappeler que conformément à la loi, après notre récépissé d’existence légale, nous avons rempli auprès du ministère de l’intérieur, les formalités relatives à notre appartenance à l’opposition. Dans ce cadre nous avons fourni des dossiers qui attestent que nous animons la vie politique du pays en toute opposition au régime de la rupture.

Je voudrais féliciter les uns et les autres, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest pour la détermination et la volonté affichée dans la lutte.

Ensemble, nous gagnerons le pari de l’alternance au sommet de l’État.>>

Paul Hounkpè