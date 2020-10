Bénin: la FCBE enregistre une démission à Kandi

La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) enregistre une démission dans la commune de Kandi. Il s’agit de Yacoubou Imorou, ancien candidat sous les couleurs du parti, aux dernières élections communales.

La FCBE est à nouveau frappée par une démission. Après les membres du Mouvement des Jeunes pour l’Eveil Patriotique qui ont récemment claqué la porte au parti, c’est le tour de Yacoubou Imorou de rompre les amarres avec Paul Hounpè et Cie. Tête de liste FCBE dans le troisième arrondissement de Kandi et élu conseiller lors des communales et 2020, il a décidé de quitter la maison “Cauris”.

Selon Gaskiyani Info, le démissionnaire n’a pas tardé à trouver une nouvelle destination. Après avoir claqué la porte à la FCBE, il a aussitôt adhéré au nouveau parti en formation, “Les Démocrates”. A noter que les raisons de sa démission sont encore inconnues.