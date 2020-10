Bénin: “La 3è Voie” appelle Boni Yayi, Nicéphore Soglo et Patrice Talon au dialogue

Le mouvement “La 3è Voie” s’est prononcé sur l’actualité sociopolitique, ce jeudi 1er octobre 2020. Dans cette sortie médiatique, les responsables du mouvement se sont adressés aux ex-présidents, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, et à l’actuel Chef d’Etat, Patrice Talon. Par la même occasion, ils ont lancé une campagne nationale pour la paix.

“La 3è Voie” appelle Nicéphore Dieudonné Soglo, Boni Yayi et à l’actuel Chef d’Etat, Patrice Talon, au dialogue, pour mettre fin à leurs divergences. Les relations entre Patrice Talon et ses prédécesseurs, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, ont pris un coup depuis fort longtemps. Ces derniers jours, la situation semble se compliquer avec la sortie médiatique de Patrice Talon et de Boni Yayi.

Dans ce texte de tension entre anciens et actuel présidents, les membres de “La 3è Voie” proposent le chemin du dialogue. A travers une lettre ouverte adressée à Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice, ils ont expliqué le bien-fondé de leur démarche, en les invitant à faire un sacrifice pour la paix. Au-delà de ces trois personnalités, “La 3è Voie” engage un combat pour la paix et la cohésion nationale.

Quid de la campagne “ado aton ma fli zin”

Selon les responsables de “La 3è Voie”, il s’agit d’une campagne pour la paix nationale. “Nous sommes dans cette campagne parce que nous pensons que la paix dépend des deux anciens chefs d’État et le président en exercice”, a indiqué Bruno Ahouanmagnangaho, président de “La 3è Voie”.

Il estime que les débats qui animent actuellement l’actualité sociopolitique se rapprochent du régionalisme. Un état de chose qui compromet la paix. C’est pourquoi son mouvement se donne désormais la tâche de parcourir toutes les localités du pays pour sensibiliser les populations sur la nécessité de faire la paix.