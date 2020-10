Bénin: Kassa Mampo dénonce les licenciements sous Patrice Talon

Quatre années déjà que le nouveau départ a pris son envol au Bénin. A quelques mois de la fin du premier mandat du Président de la République du Bénin, Patrice Talon, les organisations faîtières des travailleurs du Bénin dressent le bilan.

A moins de sept mois de l’élection présidentielle au Bénin, les voix s’élèvent pour présenter divers bilans sur les réalisations du Président Patrice Talon. Si par endroit, l’on note une satisfaction, le Secrétaire Général de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB), Kassa Mampo, se prononce sur la guerre des chiffres entre Talon et Yayi, et parle de la condition de vie des travailleurs au Bénin. Selon lui, le bilan social de 2016 à 2020 n’est pas du tout reluisant, au regard des différentes crises et / ou situations qu’ont rencontrés les travailleurs au Bénin.

A l’en croire, 2565 agents licenciés des sociétés publiques sans indemnités, 27 policiers et 300 enseignants ont été radiés. Ce qui n’arrangerait pas la cohésion sociale, dans un pays où le taux de chômage était déjà élevé avant l’avènement de la Rupture et du nouveau départ. Aussi, a-t-il précisé que, selon des calculs, l’Etat aurait économisé plus 26 milliards de francs CfA en mettant ces fonctionnaires au chômage et se demande où sont passé alors tous ces milliards dans lesquels le pays aurait peut-être puisé les 15 milliards pour les arriérés de salaires dont il parle.