Bénin – Installation du nouveau CA de la CNSS: Adidjatou invite à la poursuite des réformes

La ministre du travail et de la fonction publique, Mathys Adidjatou, a procédé à l’installation, vendredi 23 Octobre dernier, des nouveaux membres du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Après quatre années passées à la tête de l’institution, Monsieur Eustache Kotigan a cédé la main à un nouveau président. Il a fait de son mandat, un mandat de réformes et de modernisation de l’institution.

Avant l’institution du nouveau bureau du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale, le président sortant, Eustache Kotigan, a présenté son rapport.

Il s’est personnellement félicité d’avoir vu des efforts déployés par son équipe dans la réalisation de la mission à eux assignée, mais également pour les réformes initiées pour la modernisation de la structure.

Il invite d’ailleurs les membres du nouveau conseil d’administration à maintenir la même dynamique.

A la suite du président du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale, la ministre du travail et de la fonction publique, après avoir installé les nouveaux membres du conseil d’administration de la CNSS, leur a rappelé que la caisse s’est inscrite depuis peu dans un processus de modernisation qu’elle souhaite voir se poursuivre.

“”Il me plaît de souligner à votre attention mesdames et messieurs les administrateurs que la caisse s’est engagée dans un processus de réforme et de modernisation de son fonctionnement administratif et technique“

Mathys Adidjatou