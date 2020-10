Bénin: il y a 5 ans, Talon revenait de l’exil, résumé d’un retour minutieusement préparé

Le Jeudi 8 Octobre 2015, le magnat de l’or blanc au Bénin, Patrice Talon, a foulé à nouveau le sol de ses aïeux, après trois (03) ans d’exil en France.

Mais ce retour au bercail n’est pas possible sans une longue et minutieuse préparation, d’autant plus que l’homme d’affaires était cité dans plusieurs affaires liées à la vie du chef de l’Etat d’alors et à la sûreté de l’Etat.

A Lire aussi: Bénin ; Présidentielle 2021: les mises en garde de Clotaire Olohidé aux parrains de candidats

Si beaucoup ont douté du retour au pays de l’ex-ami de Boni Yayi, devenu son adversaire numéro 1, certains y ont cru et y ont travaillé avec minutie. Au titre de ces personnalités, l’ancien ambassadeur du Bénin près l’Organisation Internationale de la Francophonie, le juriste et blogueur, Benoît Illassa.

Dans une publication sur sa Page Facebook, Benoït Illassa, l’un des pions à Paris de l’organisation du retour de Talon au Bénin, lève un coin de voile sur le résumé des derniers préparatifs d’un retour qui a suscité tous les intérêts.

En attendant des détails dans un ouvrage qu’il promet aux béninois, Benoit Illassa a joué un rôle-clé dans le retour de celui qui est devenu, quelques mois plus tard, le président de la République.

“Voici comment nous avons préparé l’arrivée de Patrice TALON à Cotonou ! Primo, nous avions envoyé Olivier BOCCO en précurseur. La veille de son départ, nous avions déjeuné à six dans un restaurant chic de l’avenue Kléber à Paris pour régler les derniers détails“ Benoit Illassa

Ces détails, l’ancien ambassadeur du Bénin près l’OIF promet de les mettre dans un ouvrage qu’il entend écrire pour la postérité.

Une fois à Cotonou pour prendre le pouls et l’ambiance, Olivier Bocco a préparé le film de son débarquement et de ses observations qu’il a envoyé à Paris pour être disséqué.

“J’ai eu le privilège d’avoir analysé en exclusivité la vidéo avec Patrice TALON. Nous en avions tiré les conséquences pour la suite de nos actions. Je veux être bref, donc souffrez que je ne livre pas tous les secrets de notre engagement” Benoît Illassa

Le jour du départ pour Cotonou, précise l’ex-ambassadeur, Talon lui demande de l’accompagner au Consulat Général du Bénin à Paris. A dix minutes de notre arrivée, indique le juriste blogueur, Ines Kérékou, la consule, me donnera les consignes de sécurité pour passer incognito à travers une porte qui mène à son bureau.

“C’est donc devant Ines et moi que celui que j’appelais affectueusement Patrice remplit le document. Tout secret gardé. Pour éviter la cohorte des journalistes et agents des services présents à l’aéroport de Paris 2, nous décidons de brouiller les pistes en faisant décoller Patrice TALON de l’aérogare 2 vers l’Allemagne“ Benoît Illassa

Le plan de départ était de descendre à Cotonou dans le jet privé de Patrice Talon. Mais les amis infiltrés dans les “services” nous en ont dissuadés, l’aéroport étant militarisé, indique l’ex-ambassadeur. Si nous débarquons dans ces conditions, on nous aurait tiré dessus comme des lapins, affirme-t-il.

Nous avons donc changé de stratégie et Patrice Talon arrive à Cotonou comme prévu, a fait savoir Benoï Illassa. Des personnalités invitées étaient là. Comme prévu, aucune allocution à l’aéroport. La première déclaration se fera chez lui, que beaucoup voyaient pour la toute première fois, a laissé entendre l’un des artisans de ce retour.

“Moi je suis resté à Paris pour superviser le back office. Deux jours après l’arrivée de Patrice Talon au bercail, Olivier BOCCO m’appelle pour me dire :« Benoît, c’est toi qu’on attend pour former le trio de Paris“ Benoit Illassa

Dix jours plus tard, Benoît Illassa foulera également le sol béninois. Il promet des détails sur cette séquence de la vie politique du pays dans un ouvrage.

“Vous lirez les détails dans mon livre à paraître de mon vivant, car personne ne peut décider de mon sort et de mon avenir à ma place” conclut-il.