Bénin-Gabon: quel onze de départ pour Michel Dussuyer et Patrice Neveu?

Le Bénin démarre les préparatifs des prochaines rencontres des phases qualificatives de la CAN 2021 ce dimanche par un match amical face au Gabon. Un duel qui se jouera sans l’emblématique capitaine des Ecureuils, Stéphane Sessegnon. Quelles compositions probables pour les deux équipes?

Le Bénin affronte ce dimanche le Gabon en amical à Lisbonne au Portugal dans le cadre des journées FIFA du mois d’octobre. C’est la troisième fois que les deux équipes se croisent dans un match sans enjeux avec un petit avantage pour les béninois (une victoire pour un nul). Pour cette rencontre, Michel Dussuyer et Patrice Neveu seront privés de leurs capitaines emblématiques Stéphane Sessegnon et Pierre Emérick Aubameyang. Le premier qui est sans club depuis son départ de Gençlerbirliği SK. n’a pas été convoqué et le second est forfait pour raison de santé.

Pour ce duel, le sélectionneur béninois pourrait abandonner le 4-1-4-1 utilisé lors de la dernière édition de la CAN pour aligner un 4-3-1-2 plus offensif avec le duo Poté-Mounié en pointe, soutenu par Charbel Gomez. Au milieu, on devrait retrouver l’infatigable Sessi D’Almeida, le taulier Jordan Adeoti et le joueur du club Africain Rodrigue Kossi. Transféré à Dijon cet été, Saturnin Allagbè, assisté du quatuor défensif Hountondji-Verdon-Adiléhou-Barazé sera chargé de garder inviolé la cage béninoise.

Compos probable du Bénin :

Gardien : Saturnin Allagbè

Défense : Cédric Hountondji, Olivier Verdon, Séidou Barazé, Moise Adiléhou

Milieu : Sessi d’Almeida, Jordan Adéoti, Rodrigue Kossi

Attaque : Charbel Gomez, Mickaël Poté, Steve Mounié

Côté gabonais, Patrice Neveu n’a pas beaucoup de marge de manœuvre, miné par une vague impressionnante de défection dans son équipe à l’instar du capitaine Aubameyang. Des forfaits qui n’inquiètent pas le sélectionneur gabonais. Ce dernier en a même profité pour lancer un message subtil aux joueurs présents. “Nous allons nous battre avec les joueurs convoqués. C’est aux internationaux présents de montrer ce dont ils sont capables”, a lancé Patrice Neveu. Pour l’occasion, l’entraineur des Panthères devrait aligner le traditionnel 4-4-2 avec Dénis Bouanga et Jim Allevinah en attaque.

Compos probable du Gabon :

Gardien : Anthony Mfa Mezui

Défense : Lloyd Palun, Johan Obiang, Bruno Ecuele Manga, Yohan Wachter

Milieu : Guélor Kanga Kaku, Guélor Kanga Kaku, Serge Martinson Ngouali, Levy Madinda

Attaque : Denis Athanase Bouanga, Jim Allevinah