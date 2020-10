Bénin: Fred Houénou justifie sa démission et tacle son ex-patron, Alain Orounla

L’ancien Conseiller technique aux actions stratégiques au Ministère de la Communication et de la poste était l’invité de l’émission Grand Angle de ce dimanche 18 octobre 2020. Fred Houénou comme c’est de lui qu’il s’agit, a donné les raisons de sa démission. Il a profité de l’occasion pour tacler son ex-ministre de tutelle, Alain Orounla.

On en sait désormais un peu plus sur les raisons du départ brusque de Fred Houénou du Ministère de la Communication et de la Poste. L’ancien collaborateur d’Alain Orounla évoque un manque de respect envers sa personne, pour résumer les raisons de sa démission. “J’estime qu’on ne m’a pas respecté”, a-t-il déclaré.

Dans toute collaboration, il faut un minimum de respect. Lorsque le respect en arrive à déserter le forum, c’est le mépris qui s’installe. Et lorsque le mépris s’installe, j’aime à dire que l’estime de soi et le respect de soi n’offrent pas d’autres alternatives que la démission. Fred Houénou

Pour lui, il n’y avait aucune raison que sa collaboration avec le Ministre de la Communication et de la Poste continue, car la base a été déjà faussée. En 09 mois, rien n’a changé. Il a donc été contraint de claquer la porte. “Quelque soit ce que vous pouvez penser gagner dans une collaboration, lorsque le respect n’est pas mutuel, vous n’avez pas votre place là-bas”, a-t-il martelé.

Des piques au Ministre Alain Orounla

Fred Houénou ne s’est pas empêché de tacler subtilement son ex-patron Alain Orounla. Il dit n’avoir pas de problème avec ce dernier. D’ailleurs il pense qu’il est un “moindre mal”.

Pour Fred Houénou, le Ministre Alain Orounla découvre nouvellement le monde politique et il lui faudra du temps pour apprendre. “Le ministre Orounla, il apprend, lui il n’est pas politique. C’est un juriste qui vient dans ce monde. Il a encore des classes à faire”, a déclaré Fred Houénou.