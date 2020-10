Bénin – Fête identitaire: la Gaani 2020 reportée

L’édition 2020 de la fête identitaire, culturelle et touristique “La gaani” n’aura pas lieu. Elle est reportée pour l’année 2021.

Cette décision fait suite à une rencontre d’échanges tenue ce jeudi 8 Octobre entre les organisateurs et les membres du gouvernement. Après avoir passé en revue le contexte sanitaire mondial lié à la Covid-19, les deux parties se sont convenues de reporter les manifestations culturelles de la fête pour l’année 2021.

Quant aux cérémonies cultuelles ou plutôt les cérémonies rituelles, notamment le parcours rituel qui nécessite une mobilisation de foule, il aura lieu conformément au calendrier établi, selon l’assurance donnée par le secrétaire général de la présidence de la république, Irénée Pascal Koupaki.

“Nous nous sommes compris sur le cadre d’organisation de la gaani de cette année qui est une fête qui est reportée en réalité à l’année prochaine. Mais que le parcours rituel dont vous avez parlé, qui est un parcours important, pourrait se faire sans drainer du monde puisqu’on aura à communiquer sur le fait que la Gaani 2020, n’aura pas lieu” Pascal I. Koupaki au micro de Crystalnews

Quid de la fête de la “Gaani”?

La fête de la Gaani est une fête traditionnelle annuelle de deux jours, célébrée au Bénin, au Nigéria et au Togo. Elle a lieu le 12ème jour du 3ème mois lunaire du calendrier Bariba.

La fête de la Gaani est une fête traditionnelle qui se déroule à Nikki, au début de l’année et précisément dans le troisième mois lunaire, selon le calendrier Bariba. Elle est devenue aujourd’hui une fête identitaire qui rassemble non seulement des peuples ayant une même expression culturelle et linguistique, mais aussi ceux ayant un destin commun. Elle dure deux jours et c’est l’occasion pour le roi Baatonu de Nikki de recevoir des cadeaux et aussi de lui présenter les vœux de nouvel an.

Le déroulement de la fête de la Gaani

La Gaani demeure une fête importante pour les Baatonu. Pour ses préparatifs, le roi effectue une tournée d’un mois à l’avance auprès des chefs de province pour recueillir leurs contributions.

Ensuite, une à deux semaines après cette visite du roi, ce sera la fête Donkonrou ( le jet de feu) qui consacre des sacrifices et cérémonies nécessaires pour que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles.

La veille de la fête, on installe les tambours sacrés accompagnés d’une petite lampe qui a pour mission de veiller toute la nuit sur ces derniers.

Le lendemain, c’est le jour de fête qui débute par la sortie du Sinaboko (l’empereur) à la mi-journée, accompagné de sa garde rapprochée pour faire le parcours rituel comprenant sept sites.

Ainsi, de son cheval, il salut les participants et entre dans la case ronde pour s’installer à côté de la Gnonkogui (la reine), d’où il suivra la fantasia et le passage des dignitaires devant les tambours sacrés.

Par la suite, ce sera le tour des délégations et des invités de passer pour présenter leurs vœux de nouvel an et offrir des cadeaux au Sinaboko.

Le second jour de la fête sera consacré au Kayessi qui n’est rien d’autre que la réunion des rois, une sorte de cérémonie d’allégeance au Sinaboko. Place sera faite par la suite à la danse des groupes folkloriques au rythme des chants des griots et des tambours sacrés pour clôturer la fête.