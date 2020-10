Bénin – Examens scolaires de 2020: les meilleurs candidats primés par Thierry Gandaho

Ce jeudi 22 octobre 2020, la Fondation GANDAHO THIERRY a procédé à la remise de prix aux meilleurs candidats des examens scolaires, session 2020. Il s’agit de l’édition 2020 du “Prix d’Excellence”, initié par Thierry Gandaho.

En présence de plusieurs personnalités, dont la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore Ladékan Yayi, la Fondation GANDAHO THIERRY a remis des enveloppes financières et attestations de mérite aux meilleurs candidats de 5 différentes séries du Baccalauréat et aux 5 meilleurs du CEP 2020. Les meilleurs du Baccalauréat ont reçu chacun une enveloppe d’un million de FCFA et ceux du CEP ont empoché chacun la somme de 250 mille FCFA.

A lire aussi : Bénin – “PRIX D’EXCELLENCE 2020”: Thierry Gandaho au cabinet des ministres Karimou et Ladékan

La Ministre Eléonore Ladékan Yayi a félicité Thierry Gandaho, initiateur du prix, pour ses efforts dans la promotion de l’excellence au Bénin. Pour sa part, Thierry Gandaho se dit confiant et convaincu de son action. L’objectif est de susciter l’excellence en milieu scolaire, facteur incontournable du développement du Bénin. Cette initiative qui est à sa deuxième édition ne s’arrêtera pas de sitôt. En tous cas, Thierry Gandaho promet continuer l’oeuvre.

Que retenir de la première édition ?

Pour rappel, la première édition du « PRIX D’EXCELLENCE GANDAHO » a permis aux 5 premiers du Baccalauréat 2019 de passer une semaine de vacances en France, aux frais de la Fondation. En dehors du billet d’avion « aller-retour », les cinq (5) meilleurs bacheliers bénéficient des frais de séjour à l’hôtel Belfast à Paris, des frais de visite des meilleurs sites touristiques, tels que : Disneyland, Arc de Triomphe, musée du Louvre, musée d’Orsay, Château et Jardins de Versailles, Château de Chantilly ainsi que d’une somme de 589 500FCFA pour leurs courses personnelles.