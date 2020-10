Bénin – e-commerce: des responsables de High life et Chymall devant la BEF

Deux structures de vente en ligne, High life et Chymall sont devant la Brigade Economique et Financière du Benin pour répondre de leur réseau de e-commerce.

Les responsables des structures de commerce en ligne High life et Chymall sont convoqués à la Brigade Economique et Financière Du Benin. Ces deux agences de e-commerce promettent sortir les béninois de la précarité afin qu’ils trouvent la voie du bonheur et la paix du cœur à travers des ventes et achats en ligne.

“300% d’investissement en 10 mois ? Donc l’affaire ICC n’a pas donné de leçon aux béninois ? Quelle stupidité!”, s’interroge Ahounou Polo sur sa page Facebook.

High life et Chymall se présentent aux populations comme des structures d’opportunités d’affaires, du marketing relationnel, du E-commerce. En ce qui concerne High life, c’est une organisation de marketing de réseau en ligne et hors ligne basée sur le principe de l’entraide.

“Nous sommes déterminés à offrir une vie de haut niveau à nos partenaires et aux nécessiteux grâce à *L’ÉDUCATION ET LA LIBERTÉ FINANCIÈRE* acquise par le travail, l’honnêteté, la sincérité, l’amour, l’intégrité et le respect des autres”, expliquent les responsables.

Pour eux, il ne s’agit pas d’une d’une structure de placement d’argent. “Tu viens juste faire des achats qui te permettront d’avoir la liberté financière à vie. (…) “, ainsi se présente la structure High life.