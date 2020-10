Bénin: deux personnes calcinées par le feu dans un accident de circulation à Parakou

Dans la soirée de ce samedi 03 Octobre 2020 à Parakou, le choc frontal entre un camion et un petit véhicule a couté la vie à deux personnes.

La ville de Parakou, au centre du Bénin dans le département du Borgou, a vécu une scène tragique dans la soirée de ce samedi 3 octobre 2020. Un petit véhicule, avec à son bord 2 passagers, a heurté frontalement un camion en partance pour Cotonou. Le petit véhicule s’est alors embrasé par feu lors du choc, occasionnant la mort des deux personnes à son bord.

Si pour le moment, les causes réelles de l’accident restent encore inconnues, le média Daabaaru nous informe que le petit véhicule qui est immatriculé AY 9795 transportait de l’essence frelatée, communément appelée “Kpayo”. De plus, le conducteur du véhicule gros porteur et son apprenti ont pu s’échapper du drame mais n’ont pas été , pour le moment, retrouvés.

Un drame qui remet sur tapis le danger qui entoure l’activité de vente de l’essence de contrebande appelé “Kpayo”. Il faut également noter les défaillances techniques observées au niveau de ces véhicules gros porteurs qui constituent un véritable danger sur les axes routiers. Mais pour le moment, seule une enquête de la police républicaine pourrait réellement situer les responsabilités.