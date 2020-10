Bénin – Dette envers les travailleurs: Paul Essè Iko plonge le régime de Boni Yayi

L’ancien Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb), Paul Essè Iko, s’est prononcé sur la polémique en cours sur la dette de l’Etat envers les travailleurs. Interrogé sur la question, il a fait savoir que le gouvernement de Boni Yayi n’a pas satisfait à toute leurs revendications avant de partir. Il a notamment évoqué les 1.25 qui leur avait été accordé.

Pour Paul Essè Iko, le régime de Boni Yayi a bien laissé des arriérés. L’Etat étant une continuité, les centrales syndicales se sont très rapidement organisées pour inviter le gouvernement du Président Patrice Talon à procéder au payement desdites arriérées. “Nous avons estimé qu’on devrait avoir 1.25 et il a été accordé. Mais Yayi Boni n’a pas pu nous payer ça avant de partir. Il ne peut pas dire qu’il a tout payé. Il reste des arriérées”, a insisté Paul Essè Iko.

Selon ses dires au micro de radio Urban Fm, le gouvernement de Patrice Talon a promis payer les arriérées, notamment les 1.25. Mais entre temps, la Covid-19 aurait ralenti les choses. “Nous avons rencontré à plusieurs reprises Patrice Talon, nous avons rencontré le ministre des finances et il était prêt à ce qu’on nous donne les 1.25. Mais entre temps, on nous a dit qu’il y a Covid-19”, a-t-il déclaré. Un peu plus loin dans son intervention, il a précisé qu’une partie de cette dette a été apurée.