Bénin – Dette des travailleurs: Patrice Talon présente un point de la situation

D’aril 2016, date à laquelle il a prêté serment à ce jour, le gouvernement de la rupture a déjà payé 52 Milliards de FCFA des 95 Milliards de dettes héritées des régimes précédents enversles travailleurs.

C’est à travers une publication sur sa Page officielle que le président Patrice Talon a présenté ce samedi 17 Octobre 2020, le point de la situation des remboursements.

“De même, pour 49 milliards FCFA de dettes envers les retraités, nous avons déjà pu payer 26,7 milliards FCFA. A cela s’ajoutent 6,9 milliards FCFA de prime exceptionnelle de motivation aux agents de la santé et 1 milliard FCFA de prime de risque. En somme, sur un total global de 173 milliards FCFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards FCFA ont été effectivement payés, soit plus de 50% de niveau de paiement.” précise Talon