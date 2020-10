Bénin – Détournement à la DGI: Lambert Abley, DGR, déposé en prison

Cité dans l’affaire de détournement de plusieurs milliards de FCFA à la Direction générale des impôts (DGI), Lambert Abley, n’est plus libre de ses mouvements. Il a été mis sous mandat de dépôt ce vendredi 09 septembre 2020.

le Directeur Général des Ressources (DGR) de la DGI, Lambert Abley, a été arrêté ce vendredi. Selon des sources proches du dossiers, depuis son extradition, le principal accusé, Carlos Adohouannon, a plusieurs fois cité le nom de Lambert Abley dans ses déclarations. Interpellé une première fois et mis sous convocation, il est désormais déposé en prison. Selon 24haubenin, c’est la commission d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet), qui a décidé de le mettre sous mandat de dépôt, en attendant la suite des enquêtes.

Selon les informations rapportées par plusieurs sources, Lambert Abley, supérieur hiérarchique de l’ex-régisseur, Carlos Adohouannon, aurait pris de grosses sommes dans le caveau d’argents, dont Carlos avait la charge. Il lui aurait pris, entre autres, une somme de 3 milliards FCFA pour effectuer un placement d’argent. Interpellé au début de la procédure, il avait été relâché et mis sous convocation pour raison de santé. Mais il a été de plus en plus accablé par les déclarations de Carlos Adohouannon. La Criet a donc décidé de le mettre en prison, en attendant la suite de la procédure.