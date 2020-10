Bénin: des hectares de culture détruits à Péhunco par des éléphants

Des éléphants en divagation ont créé des dégâts dans des champs à Kika, dans la commune de Péhunco. Plus de 10 hectares de culture détruits.

Trois éléphants en divagation ont pris d’assaut des champs de coton, maïs et de soja, qu’ils ont détruits sur plusieurs hectares. Selon ABP, les dégâts enregistrés sont répartis comme suit : 7 hectares de maïs, 2,1 hectares de soja, 1,75 hectares de coton, huit (08) cabanes en matériaux précaires.

Les agents des eaux et forêts, de l’Agence territoriale de développement agricol (ATDA) Atacora-Ouest et de la Direction départementale de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, dépêchés sur les lieux, évaluent les dégâts occasionnés à 3 millions 686 mille 500 de FCFA.