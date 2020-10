Bénin – Département du Couffo: la réception des dossiers d’établissement de carte d’identité suspendue

A compter du vendredi 9 Octobre 2020, la préfecture du département du Couffo ne réceptionnera plus des dossiers d’établissement de carte d’identité en provenance des mairies.

Cette décision prise par le préfet du département du Couffo, Christophe Mègbédji, a été notifiée aux maires des différentes communes. Selon ladite correspondance, la réception des dossiers d’établissement de carte d’identité en provenance des mairies est suspendue à compter de la soirée de ce jeudi 8 Octobre 2020.

Tous les dossiers réceptionnés au cours de la journée de cette journée doivent être transmis à l’autorité préfectorale avant ce vendredi au risque d’être rejetés. Les maires ont donc jusqu’à 15 heures de ce jeudi pour déférer à l’exigence de la préfecture.

Les mobiles de cette suspension ne sont pas encore connus. Cette décision a certainement quelque chose à voir avec l’établissement des cartes d’identité biométriques et à multiple usage qui fait partie des différentes réformes en cours dans le pays.

Décret établissant la carte d’identité biométrique

Par décret n°2020-396 du 29 juillet 2020, le président de la République, Patrice Talon, a fixé les modalités de mise en vigueur de la Carte nationale d’identité biométrique.

Constitué de 04 chapitres et de 21 articles, le décret établissant la carte d’identité biométrique donne aux béninois la possibilité de voyager librement dans la sous-région.

Selon le Directeur de l’Anip (Agence nationale d’identification des personnes), avec cette nouvelle carte, les Béninois peuvent se déplacer dans les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Mieux, elle est également établie aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO). Lire ci-dessous l’intégralité du décret:

L’intégralité du décret n°2020-396 du 29 juillet 2020

Décret n°2020-396 du 29 juillet 2020 définissant les modalités de mise en vigueur de la Carte nationale d’identité biométrique en République du Bénin.

Le président de la République, Chef de l’Etat, Chef du gouvernement,

Décrète

Article premier : Le présent décret définit, en application des dispositions de la loi n° 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin, les modalités de mise en vigueur de la Carte nationale d’identité biométrique en République du Bénin.

Article 2: Il est institué une Carte nationale d’identité biométrique certifiant l’identité de son titulaire, sur la base de son numéro personnel d’identification.

La Carte nationale d’identité biométrique est multifonctionnelle.

Article 3: Tout Béninois âgé de 18 ans révolus doit être titulaire de la Carte nationale d’identité biométrique.

Toutefois, il peut être délivré une Carte nationale d’identité biométrique à une personne mineure à la demande de l’autorité parentale ou du tuteur.

Chapitre I: Modèle de la carte d’identité nationale électronique

Article 4: La carte nationale d’identité biométrique renferme un module électronique non apparent et un code-barres, lisibles par des équipements appropriés.

Article 5: Le modèle de support physique et électrochimique de la carte nationale d’identité biométrique est confectionné aux normes et standards recommandés par les directives de la Cedeao et de l’Icao.

Son support physique comporte sur ses deux (02) faces, les indications suivantes, au moins :

– le sceau de la République ;

– les prénoms et noms du titulaire ;

– la date de naissance ;

– le numéro de référence de l’acte de l’état civil produit à l’appui de la demande

– de délivrance de la carte nationale d’identité biométrique ;

– la date d’expiration de la validité de la carte ;

– la photographie du titulaire;

– le numéro unique national d’identité ;

– la même photo en effet miroir réduit ;

– l’autorité qui délivre le document et sa signature ;

– le code de la République ;

– le code sexe.

Article 6: Sont encodés et cryptés :

a – dans le code-barres :

– le numéro personnel d’Identification;

– le code sexe ;

– les prénoms et noms du titulaire ;

– la date et lieu de naissance du titulaire ;

– la date d’expiration de la validité de la carte ;

b- Dans la puce électronique :

– le numéro personnel d’identification ;

– la photographie du titulaire ;

– le code sexe ;

– les prénoms et nom ;

– la filiation ;

– la date de naissance ;

– le lieu de naissance ;

– le numéro de l’acte de l’état civil ;

– la date d’expiration de la validité de la carte ;

– les points caractéristiques de deux (02) empreintes digitales du titulaire sous format vectoriel.

Article 7: La puce est protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Elle répond a minima aux spécifications techniques ci-après :

– application eTravel conforme à la norme Oaci ;

– application MoC, conformément à l’Iso 19794-2 ;

– application Eid (eGov/eservices), conforme à la norme Ias Ecc, pour les services d’identification, d’authentification et de signature ;

– conteners de stockage pour garantir la multifonctionnalité de la carte ;

– Plateforme Java Card 3.0.4 (ou supérieur), et Global Platform 2.2.1 (ou supérieur).

Le cahier des charges du producteur de la Carte nationale d’identité biométrique prévoit les fonctions cryptographiques du module électronique ainsi que le profil électronique de la carte.

Article 8: Sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur, sont seuls habilités à accéder aux données contenues dans le code-barres et la puce électronique prévus ci-dessus, les personnels concernés de la sureté nationale et les fonctionnaires ou agents des administrations publiques et organismes désignés par voie réglementaire.

Chapitre II: Etablissement, production et délivrance de la Carte nationale d’identité biométrique.

Article 9: La Carte nationale d’identité biométrique est établie en République du Bénin par l’Agence nationale d’identification des personnes.

Article 10: Le requérant se présente en personne au service chargé de l’établissement pour y déposer une demande d’établissement de Carte nationale d’identité biométrique. La demande peut également se faire en ligne selon des modalités définies par l’Agence nationale d’identification des personnes.

Les mineurs et les interdits doivent produire l’autorisation de leur représentant légal.

Article 11: L’autorité qui établit la Carte d’identité nationale biométrique vérifie si les données sont exactes et complètes.

Article 12: L’Agence nationale d’identification des personnes dispose d’un centre de personnalisation et de production de titres d’identification. Toutefois, elle peut également en commander à des prestataires qu’elle a agréés dans le respect des conditions fixées par la loi.

Article 13: Lorsqu’ils sont commis à la production de la Carte nationale d’identité biométrique, les prestataires concernés doivent prouver qu’ils remplissent les conditions suivantes.

– disposer des connaissances et de qualifications nécessaires ;

– assurer une sécurité et une qualité élevées dans la production des documents d’identification et garantir le respect des délais et des spécifications ;

– garantir le respect de la protection des données ;

– disposer de moyens financiers suffisants.

Article 14: L’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) peut exiger à tout moment, les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées à l’article 4 ci-dessus.

Chapitre III: Durée de validité, coût et date de mise en vigueur de la carte nationale d’identité biométrique

Article 15: La carte nationale d’identité biométrique a une durée de validité de cinq (5) ans.

Article 16: Le coût de la Carte nationale d’identité biométrique est fixé par décision prise en Conseil des ministres sur proposition de l’Agence nationale d’identification des personnes.

Article 17: La Carte nationale d’identité biométrique rentre en vigueur le 1er août 2020.

Chapitre IV : Conditions de renouvellement de la Carte d’identité nationale biométrique

Article 18: La carte nationale d’identité biométrique doit être renouvelée dans les cas suivants :

– la modification des prénoms, du nom ou de la date de naissance ;

– la rectification du lieu de naissance, du numéro de l’acte de l’état civil ou de la filiation ;

– la perte, le vol ou l’altération de la carte nationale d’identité biométrique ;

– l’expiration de la durée de validité ;

Outre ces dispositions, la perte de la carte d’identité biométrique doit être signalée à la Police républicaine. Celle-ci enregistre, la déclaration de perte et transmet automatiquement copie de l’avis de perte à l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip).

Chapitre V : Dispositions transitoires

Article 19: Les cartes nationales d’identité non biométriques dont les dates d’expiration ne sont pas arrivées à terme à la date du 1er août 2020 conservent leur validité.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe la date à laquelle il ne sera plus émis de cartes nationales d’identité non biométriques.

Article 20: Pour les besoins de ses programmes sociaux ou de développement professionnel, l’Etat peut faire établir des cartes nationalité d’identité biométriques à certaines catégories socioprofessionnelles avant la date prévue à l’article 19 du présent décret.

Article 21: Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa publication au Journal officiel.