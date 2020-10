Bénin : déjà plus de 302 milliards FCFA de fonds arabes mobilisés sous le leadership de Zul-Kifl Salami

En mission pour le Président de République depuis 2016, l’ancien ministre d’Etat, Zul-Kifl Salami, a déjà mobilisé, auprès des bailleurs de fonds arabes, plus de 302 milliards FCFA, pour le financement du secteur des infrastructures.

Mardi 22 novembre 2016, Zul-Kifl Salami a été nommé par le Président Patrice Talon comme chargé de mission pour la coopération entre le Bénin et les Fonds et Banques arabes. Quatre années après cette nomination, les prouesses de l’ancien ministre de Boni Yayi révèlent la pertinence du choix fait par le leader de la “rupture”.

Les Fonds et banques arabes au service du développement du Bénin

En effet, de 2016 à aujourd’hui, les actions de monsieur Zul Kifl Salami ont permis au Bénin de décrocher d’importants financements, des Fonds et Banques arabes, pour le développement du pays. A travers cette coopération pour des financements concessionnels avec des taux d’intérêt relativement faibles, le Bénin a déjà bénéficié d’un décaissement de 302 milliards de francs Cfa des Fonds et banques arabes, seulement dans la construction d’infrastructures routières et la mise en œuvre de grands travaux d’aménagement. Des financements qui sont, non seulement à l’actif de la gouvernance du Président Patrice Talon, mais également une preuve de l’expertise technique de son chargé de mission, Zul Kifl Salami.

Entre autres financements obtenus sous le leadership de l’ancien mnistre, on peut citer les travaux de bitumage de la route Akpro –Missérété –Kpèdékpo, un axe de 85 kilomètres. Le financement des travaux de réalisation de la route Kandi – Sègbana – frontière du Nigeria, intégralement réalisé par les fonds et banques arabes. La Route Banikoara – Kérémou – frontière du Burkina Faso, financée par la Banque islamique de développement.

La route Tchaourou – Bétérou – frontière du Nigeria, qui a une longue histoire parsemée d’accidents dramatiques. Il y a également le projet de réhabilitation et de bitumage du corridor Cotonou-Niamey, axe Berebouay – Malanville long de 169,4 kilomètres, qui relie le Bénin au Nigeria. A tout cela, s’ajoute aussi le projet de protection de la côte béninoise à l’est de l’épi de Siafato contre l’érosion d’un coût de 35 milliards FCFA.

Le dynamisme et le pragmatisme d’un chargé de mission

« S’il y a un projet dont je me souviendrai encore longtemps dans mes fonctions au sein de la Bid, c’est bien celui-là. Cet axe routier relie le Bénin au Niger, il traverse la zone cotonnière, plusieurs zones de grandes productions agricoles et d’élevage, il constitue une voie d’accès au parc W dans le Nord Bénin. Le financement accordé par la Bid et le Fonds de l’Opep s’élève à 75 milliards, dont 65 milliards pour la Bid seule », confie Zul Kifl Salami, chargé de mission du chef de l’Etat.

« D’abord, nous avons aux côtés du chef de l’Etat, procédé à l’encadrement du projet, depuis la collecte des données de base, la pré-évaluation jusqu’à l’évaluation. Mais la vraie difficulté inattendue, c’était le Conseil d’administration du 25 décembre 2017. Inscrit à l’ordre du jour de cette session, dans un lot de 14 projets pour 14 pays, le projet porté par le Bénin ainsi que les autres projets, étaient voués au rejet pur et simple ce jour-là.

L’annonce a été faite d’emblée à l’ouverture du Conseil, par la haute direction de la Banque. C’était la fin de l’année et mon rêve était que le chef de l’Etat offre ce financement majeur comme son cadeau du Nouvel an aux populations riveraines.

Vous imaginez quel était mon état d’âme à l’annonce du gel des 14 projets inscrits à l’ordre du jour.

Qu’à cela ne tienne, j’ai alors décidé de me jeter dans la bataille et j’ai mené un des plus grands plaidoyers de ma carrière à la Bid. Argumentaire sur argumentaire, suspension de séance sur suspension, j’ai fini par renverser la décision. Le Conseil a décidé d’ouvrir les débats sur les 14 projets. Avec le soutien des collègues du Conseil, du président et du vice-président du département Opérations, le projet Berebouay – Kandi – Malanville a été approuvé. Un véritable parcours de combattant et un Ouf de soulagement », raconte Zul Kifl Salami.

Groupe des fonds et banques arabes, une véritable aubaine !

Pour le financement de son Programme d’Action du Gouvernement 2016-2021, le Président Patrice Talon s’est véritablement appuyé sur le Groupe des fonds et banques arabes. C’est ainsi que, par l’efficace médiation de son intrépide chargé de mission Zul-Kifl Salami, plusieurs secteurs ont déjà été financés par les fonds arabes.

En dehors du secteur des d’infrastructures routières, le Groupe des fonds et banques arabes a accompagné le Bénin dans la chaîne énergétique, les projets de construction de logements sociaux, le grand projet du secteur éducatif que constituent l’Université nationale d’agriculture de Kétou et l’Université des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d’Abomey. Tout ceci étant le fruit, non seulement du leadership éclairé du chef de l’Etat Patrice Talon, mais aussi de la longue expérience et de l’efficace sens de négociation de Zul-Kifl Salami.