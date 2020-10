Bénin: décès de Joseph Dangbénon, ancien maire de la commune de Zè

Joseph Dangbénon, précédemment maire de la commune de Zè est décédé ce mardi 06 octobre 2020 .

Le maire Joseph Dangbénon qui a passé service il y a quelques semaines, à l’actuelle équipe dirigeante de la commune de Zè n’est plus. Il est décédé au Cnhu de Cotonou des suites d’un léger malaise ce mardi.

Il y a 5 ans, Joseph Dangbénon avait été reconduit pour un second mandat à la tête de la mairie de Zè sur la liste de l’Alliance nationale pour la démocratie et le développement (AND).

Son ambition était d’unir les ressortissants de Zè dans un seul et même creuset de développement au regard des potentialités de cette commune suivant l’adage qui dit qu’ensemble on est plus fort. Valentin Houdé et Barnabé Dassigli s’en voulaient sur tous les plans.