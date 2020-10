Bénin – Déballages sur Kemy et Willy Mignon: Assane Sass ou la revanche d’un ex aigri?

Depuis quelques jours, Assani Kowyou, connu sous le pseudonyme de Assane [email protected], menace de faire de grands déballages sur sa rupture avec Oluwa Kemy, et la relation que cette dernière a entretenu avec le concepteur du Noudjhou, Willy Mignon. Des menaces qui visiblement peuvent être assimilées à la revanche d’un ex, qui n’a toujours pas digéré une séparation bien difficile.

Assane Sass a annoncé pour ce jeudi 1er octobre 2020 à 20h GMT un direct pour faire des révélations sur la relation entre Willy Mignon et Oluwa Kemy. Mais avant cette annonce, celui qui est connu comme l’ex de Kemy avait déjà menacé de faire de graves révélations. “Dites à Willy Mignon et Kemy d’arrêter leurs hypocrisies et mensonges s’ils veulent pas que je dévoile tout sur Facebook ici”, avait-il écrit en réponse à une clarification faite par le concepteur du Noudjihou.

Assane Sass ou la revanche d’un ex?

Si pour certains internautes, Assane Sass se la joue trop à l’homme intègre, d’autres pensent qu’il n’a toujours pas digéré sa rupture avec Kemy. “Un vrai homme sait garder sa bouche hermétiquement fermée. On ne répond pas à tout même quand on a raison …mais bon vas-y hein faut vomir tout” , a réagi un internaute au menace d’Assane. Et à l’ex-mari de Kemy de répondre: “Je veux juste devenir femme pour quelques jours. Yélê désou wêbami”. Ce qui d’ailleurs prouve que, plutôt que de faire des clarifications, Assane Sass est prêt à tout pour faire descendre Kemy de son piédestal.

Mieux, il y a quelques jours, Assane Sass évoquait une affaire de massage entre Kemy et Willy Mignon. Affaires de massage là a commencé comment? Qui a demandé à qui de lui faire du massage? Kemy, c’était toi ou Willy et c’était finit comment?”, avait-il demandé, avant de poursuivre: “Parce que vous m’avez donné deux différentes versions. Venez devant le public sinon mon direct va GBÊNOU”.

Kemy et Assane Sass se sont séparés en 2013. A l’époque, outre le fait que Kemy venait de plaquer son nouveau chéri, aucune information n’avait filtré sur les vraies raisons de leur rupture. “Je me suis tu pendant 8ans +- sur vos mensonges et vous revenez avec en mentionnant mon nom Why? Et je dois pas m’énerver !”, a expliqué Assane Sass pour justifier sa volonté de prendre sa revanche.

Assane Sass rumine sa rupture avec Kemy?

Toutefois, même s’il avait refusé de se prononcer sur le sujet, Assane a laissé un mot dans un entretien accordé au feu journaliste Donatien Gbaguidi de l’événement Précis. « Ce que je vais te dire pour finir avec cette affaire de Kêmy et ne plus y revenir, c’est que quand on est homme, prions toujours que lorsque nous avons une femme, notre situation professionnelle soit toujours au point et que l’argent soit toujours là. En ce moment, l’amour est au rendez-vous », avait confié à l’époque le mari plaqué.

Mais visiblement, à l’allure où vont les choses, près de 8 ans après, Assane Sass n’a toujours pas accepté sa rupture avec Kemy. Et pour prendre sa revanche, il préfère humilier l’interprète du titre “Evolution” sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, depuis que cette affaire fait grand bruit sur la toile, les proches de Kemy lui ont conseillé le silence dans cette affaire qui semble ne pas avoir encore livré son verdict.

De la rivalité entre Kemy et Dossi

En effet, dans les années 2013 où Kemy était en couple avec Assane Sass, des rumeurs indiquaient que c’est à cause de Willy Mignon que les deux meilleures amies Kemy et Dossi (ex-femme de Willy Mignon, Ndlr) ne se parlaient plus. Une situation qu’a clarifié le concepteur du Noudjihou qui nie toute rivalité entre Kemi et Dossi.

“Je ne suis jamais sorti avec Kemi. Et la seule femme du showbiz béninois qui a vu mon dessous, c’est Dossi. Vous pouvez faire vos investigations auprès de tous les acteurs et les femmes du showbiz qui m’ont côtoyé. J’avoue que une fois et après des années de rumeurs, alors que nous étions en tournée hors du pays, j’ai essayé d’embrasser Kemy. Elle m’a finalement repoussé et je me suis retenu. Elle a même raconté l’histoire à son copain du temps Assane Sas qui m’a posé la question et je lui ai avoué et présenté mes excuses“. Willy Mignon

Dossi ou la colère d’une femme blessée…

Dans une publication sur sa page Facebook, Willy Mignon a reconnu avoir tenté d’embrasser Kemy une fois alors qu’elle était en couple avec Assane Sas. “J’avoue qu’une fois et après des années de rumeurs, alors que nous étions en tournée hors du pays, j’ai essayé d’embrasser Kemy”.

Il n’en fallait pas plus pour susciter la colère de Dossi, avec qui Willy Mignon a eu un garçon. “Si quelqu’un est incapable de contrôler sa libido, cela n’engage que lui. Je préfère ne pas ressasser les événements passés”, a écrit Dossi en réponse à Willy Mignon.

A noter que Willy Mignon a annoncé tout récemment sur une chaîne de la place sa rupture avec Dossi sans pour autant évoquer les raisons de cette brusque séparation.