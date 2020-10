Bénin : de troublantes révélations de Carlos Adohouannon qui accablent de hauts cadres de la DGI

Loin de l’attention de tous, c’est un vrai film qui se déroule dans les locaux de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) et à la Brigade économique. Muet depuis plusieurs jours, Carlos Adohouannon a enfin décidé de parler.

Principal accusé dans le dossier de détournement à la DGI, Carlos Adohouannon n’est pas prêt à porter toute seule la lourde peine qui le guette. Selon le quotidien Le Potentiel, l’ex-régisseur de la DGI parle déjà et fait de troublantes révélations. La première chose à retenir, c’est que le montant détourné serait au delà des 4 milliards de FCFA annoncés au début de l’affaire. Selon des sources proches du dossier, la somme détournée est évaluée dans l’ordre de 13 milliards FCFA.

A lire aussi : Bénin: l’ex-régisseur de la DGI, Carlos Adohouannon, risque la prison à vie

Plusieurs noms de hauts responsables de l’administration fiscale sont cités dans cette rocambolesque affaire. C’est à croire que depuis son extradition, Carlos Adohouannon crée de l’insomnie dans le rang de ses supérieurs. Des sources renseignent, qu’en dehors des cadres de la DGI, l’affaire pourrait faire trembler de haut cadres au ministère de l’économie et des finances.

Plusieurs personnes qui auraient pris de l’argent chez le principal accusé seraient déjà identifiées. De sources bien renseignées, il a évoqué la promesse d’achat de maison à Dubaï qui lui aurait été faite par l’un de ses responsables hiérarchiques.

Selon les informations rapportées par Le Potentiel, Carlos Adohouannon aurait fait savoir que son déplacement sur le Sénégal, qui a facilité son arrestation, avait été motivé par les informations rassurantes de certains de ses patrons. Ces derniers lui auraient dit qu’il n’y avait pas de mandat d’arrêt cotre lui. Cette séquence des révélations semble plonger les responsables hiérarchiques dont les noms sont cités par le principal accusé.

Plusieurs cadres de la DGI entre la Bef et la Criet

Depuis l’extradition de Carlos Adohouannon, certains cadres de la DGI sont en va-et-vient entre la Criet et la Brigade économique et financière (Bef). Cités dans l’affaire, ils sont écoutés de part et d’autre. Dans le lot des personnes interpellées jusque là, le responsable hiérarchique direct de Carlos Adohouannon, L. A qui avait été gardé pendant quelques jours, avant d’être relâché pour raison sanitaire. Il est attendu pour la suite.

A lire aussi : Bénin – DGI: des cadres écoutés par la Criet, après l’arrestation de Carlos Adohouannon

Les auditions continuent à la Bef et à la Criet. La liste des personnes citées étant longue, il va falloir un peu plus de temps pour aller au bout de cette affaire, qui pour le moment, semble être le plus gros scandale de détournement financier sous la gouvernance du Président Patrice Talon, malgré son engagement à lutter contre le phénomène.