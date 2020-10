Bénin – Création de la cité ministérielle: les travaux lancés en Novembre

Les travaux de construction d’une imposante cité ministérielle seront lancés courant le mois d’Octobre 2020.

L’un des projets phares du programme d’action du gouvernement, ce complexe ministériel vise à créer les conditions idoines aux agents de l’Etat afin de faire de l’administration publique, une administration au service du développement.

Les travaux seront lancés en Novembre prochain et dureront 24 mois. D’un coût global de 70 Milliards de fcfa, l’infrastructure sera érigée sur une superficie de 5 hectares.

La cité ministérielle sera une construction de 10 bâtiment de types R+5, d’environs 6000 m2 de planchers chacun. Le site choisi est situé entre le Palais de la Marina et l’Ambassade des Etats-Unis.

Ces bâtiments, selon 24haubénin, vont ceinturer une nef centrale assurant un passage frais et ombragé d’un bâtiment à l’autre ; un (01) bâtiment R+3 pour Parking et Restaurant de surface utile 15 838 m² (Parking de 500 véhicules aux RDC, 1er et 2è étages ; Restaurant au 3è étage) ; deux (02) locaux techniques, une (01) guérite de sécurité et des ouvrages connexes et aménagements divers.

L’identité architecturale d’ensemble est marquée par une façade de panneaux de terre cuite et une façade ventilée mise en œuvre en cinq variantes pour distinguer les différents bâtiments.

Selon le gouvernement béninois, la réalisation de la Cité ministérielle de Cotonou favorisera l’émergence d’une véritable zone de concertation des cabinets ministériels et l’amélioration de leur fonctionnalité.