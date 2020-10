Bénin: conclave des députés du Bloc Républicain à Abomey-Calavi

Ce vendredi 23 octobre 2020, les députés du Bloc Républicain (BR) ont tenu une rencontre à Abomey-Calavi. Il s’agit de la journée parlementaire consacrée à l’analyse des actions des députés BR à l’Assemblée nationale; mais aussi à l’actualité du parti de façon générale.

Les députés du Bloc Républicain évaluent leur participation au fonctionnement de l’Assemblée nationale à l’occasion d’une journée parlementaire. Selon Abdoulaye Gounou, président du groupe parlementaire “Bloc Républicain”, cette rencontre permettra de “débattre des défis actuels et à venir, et, définir les orientations nécessaires aux actions du parti au sein du parlement”.

A lire aussi : Bénin : Université de Vacances du Bloc Républicain : le communiqué final

Les participants à la journée ont eu droit à trois communications. Il s’agit de : le parlementaire béninois depuis le renouveau démocratique et les textes régissant l’Assemblée nationale, détermination des rôles; responsabilités et des moyens du parlementaire BR face aux défis des réformes de la Rupture et les échanges sur les sujets d’actualité politique.