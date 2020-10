Bénin: Clara enceinte de son premier enfant? Elle répond aux polémiques (photo)

La jeune Clara s’est affichée sur les réseaux sociaux avec un ventre bien arrondi qui visiblement indique qu’elle est enceinte. Alors que l’information suscite de vives polémiques sur la toile, celle qui se fait appeler la grand-mère du buzz au Bénin a fini par réagir.

Clara est-elle vraiment enceinte? Il y a quelques jours, une photo l’affichant avec un ventre bien rond, a fait le tour des réseaux. Nul doute, la jeune femme pourrait être enceinte de 6 mois.

Alors que les internautes s’interrogent sur l’auteur de sa grossesse, Clara a plutôt évoqué une mise en scène. “Désolée de vous avoir fait marcher mes barbes. Même si j’étais enceinte, jamais vous ne serez au courant jusqu’à mon accouchement”, a-t-elle écrit pour démentir les rumeurs.

Qui est Clara?

En janvier 2018, Clara et son ex-meilleure amie Yannelle se sont révélées sur les réseaux sociaux grâce à l’affaire dite l’affaire Bangala. C’est une situation provoquée par des étudiantes de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) et la Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM). Ces dernières ont imité une scène de Madlip2.com, dont le message est aux antipodes de la morale.

Comme elles, deux jeunes femmes, Clara et Yannelle, résidant à Porto-Novo, capitale politique du Bénin, s’étaient adonnées à une série de joutes verbales, marquée par une certaine violence impudique sans précédent, sur les réseaux sociaux. C’était des vidéos virales aux allures immorales qui, sans aucun doute, mettaient à nu leurs obscénités sexuelles.

Ce qui a soulevé des flots de contestations sur les réseaux sociaux. Choquée par ce cocktail d’indignations, la famille de Clara l’a punie comme l’exige la tradition. Les vidéos de cette correction corporelle ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. D’où le déclic d’une vie de buzz qui a fait d’elle une star de la toile. Aujourd’hui, elle se fait appeler la grand-mère du buzz au Bénin.