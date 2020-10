Bénin: cité dans un scandale sexuel, le ministre Abdoulaye Bio Tchané victime d’une cabale gratuite?

Depuis quelques jours, le nom du Ministre d’État chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané (ABT), est cité dans une affaire de mœurs, un scandale sexuel qui serait survenu dans son cabinet. Sur le sujet, le ministre est muet; mais dans son entourage, on dénonce une cabale gratuite et un montage grotesque contre ABT.

Indexé comme acteur principal dans un scandale sexuel qui se joue au sein de son cabinet, le Ministre Abdoulaye Bio Tchané fait l’objet de critiques depuis quelques jour sur les réseaux sociaux. Si au début, les rumeurs ne l’ont pas nommément indexé, les publications mises en ligne dernièrement le cite directement. La dernière en date est celle de l’internaute Thierry Sossou qui dénonce les faits et invite le Ministre à donner sa part de vérité.

Selon les premières informations rapportées sur le dossier, le Ministre serait la pomme de discorde qui divisent les femmes du cabinet. L’une de ses proches collaboratrices se serait autoproclamée “propriétaire des lieux” et aurait dit haut et fort qu’elle ne voulait voir personne tourné autour. Ces informations relayées sous forme de rumeurs n’ont pas suffi pour faire parler le Ministre d’État chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané, qui est resté serein face à ce que ses proches et partisans appellent “cabale gratuite”.

Une vague de publications pour la défense du ministre

Ce lundi 26 octobre 2020, on a assisté sur la toile à une série de publications tendant à défendre le ministre Abdoulaye Bio Tchané. Les auteurs avancent la thèse d’un montage grotesque et une manœuvre politique contre le ministre, présidentiable pour l’élection d’avril 2021.

(…) En attendant donc, l’invention de la campagne “Abt se cure les dents avec des tibias de bébés”, la semaine écoulée et celle-ci, est consacrée à cette intoxication d’une virtuelle affaire de femmes où on veut coûte que coûte avoir le patron du ministère dans le soutien-gorge de toutes les femmes de son département. Aboubakar Takou

Selon ses défenseurs, Abdoualye Bio Tchané serait l’objet d’attaques parce qu’il serait l’une des personnes les mieux placées pour occuper le poste de vice-président derrière le Patrice Talon, à la présidentielle. Aboubakar Takou pense même que la manœuvre a moins de chance d’être l’oeuvre des opposants.