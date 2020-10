Bénin: Mahougnon Kakpo met en garde contre le Châtiment corporel en milieu scolaire

Le ministre des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle ; Mahougnon Kakpo a mis en garde les chefs d’établissement contre les châtiments corporels en milieu scolaire.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 15 octobre 2020, le viseur du ministre Mahougnon Kakpo a rappelé aux enseignants, l’interdiction du châtiment corporel en milieu scolaire.

“Il m’a été donné de constater une recrudescence du châtiment corporel dans nos collèges et lycées publics et privés malgré ma note circulaire en date du 22 novembre 2018 et en violation du règlement intérieur des établissements”, fait remarquer le ministre Mahougnon Kakpo.

C’est pourquoi, il invite à nouveau les chefs d’établissements publics et privés à se conformer au respect strict dudit règlement intérieur et à cesser d’exercer toute forme de violence corporelle. Et de mettre en garde : “Tout chef d’établissement public qui se rendrait coupable de tels actes sur les apprenants en violation du règlement intérieur sera purement et simplement relevé de ses fonctions et sera traduit devant la commission administrative paritaire pour faute grave”.