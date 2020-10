Bénin: cette anecdote d’Ulrich Vivance Kpoguè sur la carrière musicale de Dibi Dobo (photo)

Ulrich Vivance Kpoguè, commissaire général du festival international Jour de bilan a évoqué, ce jeudi 15 octobre 2020, une anecdote sur la carrière musicale du chanteur béninois Dibi Dobo.

Le premier janvier 2008, Dibi Dobo a été aperçu par Ulrich Vivance Kpoguè au FIJOB qui s’est déroulé à la Place des Martyrs de Cotonou. “À un moment, mon ami et frère Yvan pour Yésué, directeur artistique du festival m’appelle derrière le podium et me dit : “Stp, UVK, il faut que tu fasses monter sur le podium un artiste pour moi”. J’ai dit “Mais quel artiste ?”. Il soulève sa tête et je suis son regard”, a raconté UVK.

A l’en croire, il s’agissait du chanteur Dibi Dobo. “Un peu loin de nous, je vois un bonhomme (Dibi Dobo) en t-shirt, short et tapette avec un CD dans la main (Cf photo) qui s’approche finalement de nous. Il me salue poliment et me balance une phrase qui m’a beaucoup touché”, dit-il avant de dévoiler les propos de Dibi Dobo: “au fait, j’allais à côté, au village de Noël et quand je passais, la musique et les jeux de lumière de votre festival ont retenu mon attention et bizarrement, je viens ici retrouver Yvan que je connaissais. Svp, permettez-moi juste de faire une prestation pour juste pour me faire connaître”.

“Suivre sa passion est la voie royale vers la réussite”

Ulrich Vivance Kpoguè indique avoir validé la demande sans hésiter. “Des années plus tard, Didi Dobo devient star internationale avec un succès qu’un artiste de sa génération et même des générations après n’ont pas encore eu”, peut-on lire sur sa page Facebook.

A travers cette anecdote sur Dibi Dobo, UVK entend faire comprendre à la jeune génération qu’on peut partir d’en bas et finir en haut de l’échelle. “Continuez à grimper. Suivre sa passion est la voie royale vers la réussite et l’accomplissement de soi. Et Quand vous avez le pouvoir de porter une aide, n’hésitez pas. Vous contribuez peut-être à un destin..”, va-t-il conseiller.