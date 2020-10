Bénin: ce que l’acteur ivoirien Gohou Michel reproche au Vodoun

Le comédien ivoirien, Gohou Michel, a dévoilé dans une publication sur les réseaux sociaux, ce qu’il pense du vodoun béninois.

Alors que de l’extérieur, le vodoun est critiqué et diabolisé, l’acteur de la série à succès Ma Famille, Gohou Michel, a une admiration forte pour cette religion. Dans un direct sur son compte Instagram, le comédien est revenu sur son séjour en 2017 au Bénin.

Après deux mois au Bénin, le comédien pense que le vodoun sera une très grande richesse pour les béninois et pour toute l’Afrique, si et seulement si la lutte contre les arnaqueurs porte ses fruits. Pour lui, les arnaques et les porte-feuilles magiques salissent le nom du vodoun sur les réseaux sociaux.

C’est pourquoi, il invite les béninois à entretenir leur culture. “La danse des vodoun peut être réalisée comme un concert payant au Bénin et même les Européens, les USA et toute l’Afrique viendront regarder pour payer de l’argent”, recommande-t-il. A en croire Gohou Michel, si la Côte d’Ivoire avait cette culture, le pays serait plus international.

Gohou Michel a joué dans plusieurs films et séries, tels que Laurent et Safi, Un mari pour deux sœurs, Danger permanent, Bienvenue au Gondwana, Les Guignols d’Abidjan, Ma Famille, Dr Boris, Black Snake. En 2014, il a reçu le prix de meilleur acteur ivoirien lors de la première édition des Léonards; et en 2017, le prix de meilleur comédien d’Afrique de l’ouest lors des Sotigui Awards.