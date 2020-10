Bénin: au nom de la paix, Boni Yayi suggère le dialogue à Talon

Face à la tension sociopolitique actuel, l’ancien président Boni Yayi suggère à son successeur la voie du dialogue pour la résolution des problèmes.

La situation de crise politique que traverse le Bénin ne connaitra un aboutissement heureux que lorsque les différents acteurs vont accepter se mettre à la table de la négociation.

C’est du moins la conviction de l’ancien président Boni Yayi qui invite son successeur à initier le dialogue pour que de façon consensuelle des solutions soient trouvées aux problèmes du pays.

En effet, répondant au président Patrice Talon qui l’a indexé lors de l’interview qu’il a accordé récemment à Jeune Afrique, l’ancien président de la République invite son successeur à se détourner des menaces et à faire l’option du dialogue.

“Je souhaite le dialogue pour régler nos problèmes. Je souhaite le respect des Droits de tous les citoyens pour la Paix, la stabilité et la sécurité” a laissé entendre le président Boni Yayi

Conscient qu’aucun développement ne peut s’opérer dans la division et des querelles éternelles, l’ex président d’honneur du parti des forces cauris pour un Bénin émergent et membre fondateur du parti “Les démocrates” souhaite la voie du dialogue comme celle de la sagesse et de sortie de crise.

Le souhait de Boni Yayi pour la gouvernance de Talon

Dans sa réponse à l’interview accordé par Talon à Jeune Afrique, l’ancien président Boni Yayi a levé un coin de voile sur les griefs qu’il nourrit contre le président de la République.

Le prédécesseur de Patrice Talon lui reproche en effet de gouverner le pays dans l’opacité tout en mettant en difficulté la démocratie et l’Etat de droit.

” Gouverner bien, c’est dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit en toute transparence. Autrement on n’est plus audible par le Peuple. Par ailleurs, l’Autorité de l’Etat passe par l’exemplarité des dirigeants “ Boni Yayi

Aussi, pour sortir de l’impasse socio-politique actuelle dans laquelle le mode de gestion a conduit le pays, l’ancien président souhaite “le dialogue pour régler les problèmes”.