Bénin: appel à manifestation d’intention aux entreprises d’accessoires de réception de la TNT

La Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurelie I. Adam Soule Zoumarou a lancé un appel à manifestation d’intention relatif à la fabrication ou la commercialisation des décodeurs et accessoires de réception de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) sur le marché béninois.

Dans le cadre du passage à télévision Numérique Terrestre , le gouvernement a retenu le mode free.to.air pour l’accès au programme de base de la TNT et approuvé les modalités de mise sur le marché des décodeurs et accessoires de réception y relatifs.

Selon le communiqué du ministère de l’économie numérique, les entreprises désireuses de fabriquer ou de commercialiser les décodeurs numériques et accessoires de la réception de la TNT sur le marché béninois, sont invitées à manifester leur intention.

Le communiqué indique que les lettres de manifestation d’intention devront parvenir au secrétariat général du ministère du numérique et de la digitalisation au plus tard le vendredi 30 octobre 2020 à 18 heurs très précises, heures locale, accompagnées des informations et pièces suivantes: raison sociale de l’entreprise, registre de commerce et du crédit mobilier ou tout document tenant lieu, adresse complètes, contacts téléphoniques et emails de l’entreprise.