Bénin: accusé de visite clandestine à Talon, Eric Houndété répond à ses détracteurs

Le dénonciateur cherche à savoir ce que le président Eric Houndété cherche dans le domicile privé du président de la République, Patrice Talon alors que dans son camp, l’ancien président Boni Yayi fait de tapage sur le terrain.

“Aujourd’hui considéré comme l’homme de main de Boni YAYI, on est en droit de se demander ce qu’il faisait chez TALON ? surtout que le climat n’est pas du tout favorable pour ce genre de rencontre clandestine.

Et oui , notre président était assis au maquis la résidence non loin de la résidence du chef de l’état accompagné de son homme de main Jude Lodjou. Quelques instants plus tard c’est au tour de l’honorable Orden Alladatin de faire son entrée.” indique le dénonciateur