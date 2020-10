Bénin: accusé d’avoir repoussé une fan en plein spectacle, Nikanor sort de ses gonds

Le vendredi 23 octobre 2020, au soir, le chanteur Nikanor est critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir esquivé une fan qui voulait danser avec lui sur scène. Après les explications de son manager, Nikanor est également monté au créneau pour répondre à ses détracteurs.

Dans un direct dévoilé sur sa page Facebook, ce dimanche 25 octobre 2020, le chanteur Nikanor a justifié pourquoi il n’a pas pu danser avec une fan alors qu’il était sur scène avec Sessimè.

La scène s’est produite le vendredi 23 octobre 2020 soir, à l’hotel Golden Tulip lors d’un diner de gala. “Je ne l’ai pas zappé, je ne t’ai pas zappé, c’est des gens qui sont en train de polémiquer. C’est des gens qui sont en train de polémiquer qui mettent la honte sur cette fille”, a expliqué Nikanor ce dimanche soir.

Visiblement choqué par les critiques, le fils du pays explique sans détour: “en pleine performance , pour ne pas casser le spectacle, je lui ai ouvert la main et je l’ai mis gentiment de côté pour continuer le spectacle”, dit-il avant d’évoquer la raison du coronavirus: “Nous sommes dans une période de “Covid et ne me demander pas d’embrasser tout tout le monde et n’importe qui”.

Nikanor sort de ses gonds

A en croire Nikanor, sa présence sur la scène ne le dérangeait pas du tout. “Mais qu’elle se mette entre l’artiste et moi ça allait casser le spectacle c’est pourquoi je l’ai mise de côté“, va-t-il insister. C’est pourquoi, Nikanor pense qu’il n’a pas honni la jeune femme. Pour lui, c’est la presse qui a honni la fan pour avoir relayé l’information.

“Vous qui vous dites chroniqueur, allez faire un autre boulot. Notre shwobiz à un autre problème. Allez faire un autre boulot. On dirait qu’on a seulement de la presse à scandale chez nous. Arrêtez avec ça! Arrêtez avec ça! On a des choses plus importantes SVP. Laissez la pauvre fille tranquille et …” Nikanor

Mieux, Nikanor indique qu’il fera encore la même chose si l’occasion se présentait à nouveau. Toutefois, Nikanor tient à rencontrer la jeune femme en personne pour lui présenter ses excuses et lui expliquer ce qui s’est vraiment passé.

A en croire Nikanor, c’est la presse béninoise (people Ndlr) qui a honni la jeune femme qu’il a zappé sur scène.