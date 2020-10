Bénin – Accidents de la route: 49 morts en huit mois, département de l’Atacora

Dans le département de l’Atacora, 49 personnes sont décédées dans des accidents de la route, en huit mois, rapporte l’ABP. Au total, plus de 267 cas d’accident ont été enregistrés sur la même période.

En huit mois, soit du 1er janvier au 31 août 2020, plus de 267 cas d’accident ont été enregistrés sur les routes de l’Atacora, avec 49 décès. Selon ABP, les cas de décès sont répartis comme suit : 10 en janvier, 09 en février, 07 en mars, 06 en avril, 06 en mai, 05 en août, 04 en juillet, et 02 en juin.

Natitingou, chef-lieu dudit département, a enregistré le plus grand nombre de cas d’accident. Cette commune compte à elle seule, plus de 200 cas d’accident sur la période indiquée plus haut.