Bénin: accident mortel sur l’axe Nikki-N’Dali

Ce lundi 19 octobre 2020, un coiffeur est passé de vie à trépas dans un accident de la circulation sur l’axe Nikki-N’Dali. La victime avait quitté Ganrou et se dirigeait vers N’Dali.

Le nommé Mohamed, originaire de Djougou et coiffeur de profession, n’est plus. Il est mort dans un accident de la circulation ce lundi, sur l’axe Nikki-N’Dali, à la hauteur de Gnanhoun. Selon les informations rapportées, la victime roulait à vive allure, et sans casque de protection.

A lire aussi : Bénin: un mort dans un accident de la circulation à Sèmè-Podji

Après avoir difficilement affronté deux dos-d’âne successifs, il s’est retrouver au sol. Dans sa chute, il a violé cogné sa tête contre le sol. Malheureusement, il n’a pas survécu à ce violent choc. Il s’en est allé sur place. Après le constat d’usage de la police républicaine, le corps a été remis à la famille éplorée pour inhumation.