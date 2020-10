Bénin: 61 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés (2 557 au total)

Le tableau sanitaire présenté ce mercredi par l’OMS sur la Covid-19, affiche 61 nouveaux cas enregistrés au Bénin. Selon l’Organisation, le Bénin compte à la date du 21 octobre, 2 557 cas confirmés de Covid-19. Le nombre de décès quant à lui, est resté statique, à raison de 41 cas.

Au 21 octobre 2020 : + 1 600 000 de cas de #COVID19 en Afrique – avec + 1 300 000 de guérisons associées et 40 000 décès…

De façon générale, le bilan de l’OMS affiche plus de 1 600 000 de cas confirmés, plus de 1 300 000 de guérison et plus 40 000 décès signalés.