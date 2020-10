Bénin: 557 Kg de cocaïne en partance pour le port d’Anvers saisis au Port de Cotonou

557 Kg de cocaïne ont été découverts au Port autonome de Cotonou. Les forces de sécurité ont mis la main sur la marchandise ce vendredi 02 octobre 2020.

De la cocaïne découverte au Port de Cotonou ce vendredi, dans un conteneur. Selon le quotidien Le Potentiel, il s’agit d’ “une grande quantité de cocaïne estimée à 557 kg éparpillés en 21 sacs dans un conteneur de cajou”. Selon le même média, le conteneur arraisonné était en partance pour le Port d’Anvers, pour le compte d’une entreprise béninoise.

Une enquête est d’ores et déjà ouverte pour des informations complémentaires sur le dossier. Les personnes impliquées dans cette affaire risquent gros. La Cour de répression des infractions économique et du terrorisme (Criet) a déjà montré à plusieurs reprises, sa ferme volonté à décourager les trafiquants de stupéfiants. Les lourdes peines infligées aux mis en cause des affaires de drogue et autres en disent long.